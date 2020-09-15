الديهي عن التطبيع الخليجي الإسرائيلي: "لا نقف ضد السلام"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية السلام مع دولتين خليجيتين أفضى إلى وقف التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.



وأشار إلى أنه عندما تكون إسرائيل طرفًا في العلاقة مع دول عربية، فإن الأمور تزداد حساسية بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية وحالة الإحباط التي تسود الشارع الفلسطيني.



ولفت مقدم البرنامج، إلى أن القضية الفلسطينية دخلت نفقًا مظلمًا، من حيث وجود جمود من الجانب الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي لحل عادل للقضية وعودة اللاجئين، في مقابل فشل في الاتفاق في الداخل الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.



قام منذ قليل كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير خارجية كل من الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقية السلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالتوقيع على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، وبعدها قام وزير الخارجية البحريني بتوقيع اتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، وكان ترامب شاهدًا على كلا الاتفاقيتين.



وكان أعلن البيت الأبيض، أنه سيستضيف احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول أمريكي.





وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أفادت بأن وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى سيزور واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سيتوجه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري.



وأضاف البيان، أن الزيارة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر الجاري (الثلاثاء) في البيت الأبيض.



شدد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر لا تقف ضد اتفاقيات السلام المبرمة في دول الشرق الأوسط ما تعزز التعاون في كاقة المجالات، لافتًا إلى أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الجانبين الإماراتي والبحريني؛ جاء لتجميد صفقة ضم الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.