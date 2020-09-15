كنزي دياب تشعل "إنستجرام" بجيب قصيرة

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شاركت كنزي دياب، صورة جمعتها بإحدى أصدقائها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "كنزي" في الصورة بجيب قصيرة وتوب قصير وشعر منسدل على كتفها، وذلك في أحد المطاعم وكتبت تعليقا قائله: "طفلتي وأنا"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هاي كنزي"،"برينسيس"،"بحبك يا كيوتي".



يذكر أن كنزي ابنة عمرو دياب، تثير الجدل دائما من خلال مشاركتها بعض الصور بملابس قصيرة وإطلالات متألقة ومغامراتها وسط الجبال مع أصدقائها المتنوعين.