ليلى زاهر تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت " زاهر" بالصورة أثناء عطلتها الصيفية من الساحل الشمالي وعلقت قائلة "في حاجة ماسة إلى هذا المنظر".

يذكر أن أخر أعمال ليلي زاهر، مشاركتها في بطولة مسلسل "الفتوة" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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