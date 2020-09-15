البورصات الأوروبية تسجل أعلي مستوي فى 3 أسابيع

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
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أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء حيث عززت بيانات قوية للإنتاج الصناعي الصيني أسهم شركات التعدين والمنتجات الفاخرة، في حين صعد سهم إتش أند إم السويدية بقوة بعد إعلانها انتعاش الأرباح.

وقفز سهم ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة 10.8 بالمئة، في أكبر مكاسبه اليومية خلال نحو ستة أشهر بعد أن فاقت النتائج الفصلية التكهنات في تعاف أسرع مما كان متوقعا من تباطؤ نتج عن أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 2.3 بالمئة، متصدرا مكاسب القطاعات في أوروبا.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة بعد بيانات أظهرت تسارع الإنتاج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، بأكبر قدر خلال ثمانية أشهر في أغسطس آب، في حين نمت مبيعات التجزئة للمرة الأولى هذا العام.

وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المعتمدة على السوق الصينية مثل إل.في.إتش.إم وكيرينج وهيرميس، مما عزز ستوكس 600.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن ثقة المستثمرين في ألمانيا ارتفعت على غير المتوقع في سبتممبر أيلول.

وقال فلوريان هنسه، الاقتصادي في برنبرج، “البيانات الصلبة - مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات - تنبئ بأن النشاط ينتعش بدرجة كبيرة كما نتوقع.”

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