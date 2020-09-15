طائرة ثالثة تصل من الإمارات للسودان لمساعدة المتضررين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية ثالثة، ضمن جسر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجوي، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الحالي، للتخفيف من آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

وأوضحت وسائل الإعلام بأن هذه الطائرة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، والإيوائية.

وفي سياق متصل، كان قد واصل وفد الهيئة الموجود حاليا في السودان، توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين في عدد من المناطق الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات، ويعمل الوفد بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم، والجهات السودانية المختصة لتعزيز استجابة الهيئة لتداعيات الكارثة، وتوسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة على الساحة السودانية.

وقال الامين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي، إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وانطلاقا من المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في السودان، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروف الراهنة.

وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة السودان على تخطي تداعيات هذه الكارثة، والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات الصحية والبيئية والنفسية، مشيرا إلى أن وفد الهيئة الموجود حاليا في السودان، يقوم بدور كبير في مساعدة المتأثرين، وتوفير احتياجاتهم الضرورية في المرحلة الحالية وسيستمر في تقديم المساعدات خلال الفترة القادمة، لتوفير المزيد من الاحتياجات الأساسية للمتأثرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيضانات السودان طائرة اغاثة دعم السودان ضد الفيضان الامارات والسودان الامارات

أخبار تهمك

الزمالك يدخل في منافسة شرسة لضم موهبة دكرنس

منذ ساعة و 20 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الفراعنة يرفض بيراميدز والزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد!

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الهلال الأحمر الإماراتى" يسير قوافل إغاثية وصحية للمتضررين من الفيضانات في السودان

الهلال الأحمر الإماراتي يغيث متضرري إعصار إيداي في موزمبيق

الإمارات تغيث المتأثرين من السيول في إيران

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)

كيف دعمت الدول العربية السودان في أزمة فيضان النيل؟

الإمارات تغيث متضرري الفيضانات في السودان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:07 م

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد!

06:30 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

12:20 م

جلسة في الإمارات.. الأهلي يغلق صفقة من العيار الثقيل

05:31 م

نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر