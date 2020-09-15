شطب 695 ألف وظيفة في الشركات البريطانية منذ مارس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم أنه تم شطب 695 ألف وظيفة في الشركات البريطانية منذ شهر مارس الماضي، عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.





وذكرت "الألمانية" أن عدد الشباب العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 156 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.









وأوضح المكتب أن نسبة البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 عاما كان الأكبر مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى. وقد بلغ معدل البطالة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي 1ر4%.









وقال مدير المكتب دارين مورجان إنه كانت هناك دلالات على أن الاقتصاد شهد انفتاحا في شهر يوليو الماضي، بعدما سُمح للمطاعم والمقاهي وصالونات التصفيف بفتح أبوابها مجددا.









وأضاف" مع ذلك، في ظل انخفاض أعداد القوة العاملة خلال شهر أغسطس الماضي وارتفاع معدل البطالة خلال شهر يوليو الماضي، من الواضح أن فيروس كورونا مازال له تأثير كبير على عالم العمل".