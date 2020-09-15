بعد تأجيل محاكمتها لـ13 أكتوبر.. 7 اعترفات صادمة لهدير الهادي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
مازالت قضية الفتاة المعروفة بـ"فتاة تيك توك" هدير الهادي مستمرة، ويوما بعد الآخر تكشف التحقيقات مفاجآت عدة بشأنها، في ظل اعتراف الفتاة بعدد من الاعترافات خلال الساعات الأخيرة.

وآخر قرارات المحكمة بشأن القضية كانت التأجيل، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الاعترافات التي أدلت بها الفتاة خلال الساعات الأخيرة:

1- أنكرت الفيديوهات المنسوبة إليها على المواقع الإباحية مؤكدة أنها فتاة تشبهها فقط.

2- بعمل فيديوهات عادية بحرك شفايفي على الأغاني وهناك فيديوهات تانية برقص عليها علشان أجيب متابعين للأكونت وأجيب إعلانات كتير.

3- كنت بصورها في البيت أو الشارع، أو في الساحل الشمالي، وبنشرها عشان بحب أنشر حياتي اليومية.

4- مفيش بيني وبين حد من جنسية عربية علاقة غير شرعية، ومكنش فيه غير الفيديوهات بتاعت حمام السباحة بتاعتي والإسكرين شوت اللي متاخدة من حساباتي خاصة بي فعلًا بس الإسكرينات بتاع مواقع الإباحية دي مش بتاعتي.

5- محصلش إني صورت فيديوهات واخدت مقابل عليها فلوس، أنا بس كنت بحاول أزود الفلورز بتوعي عشان الشركات تخليني أعلن عن منتجات بتاعتهم.

6- ليس لديّ ممتلكات خاصة بيّ، ومصادر دخلي هي تحويلات مالية من ويسترن يونيون، من واحد دكتور مصري في بلد خليجية، وبعتلي 18 مرة قبل كدة، بعدما بعتلي على إكونت بيجو لايف وقاللي إنتي ليه داخلة هنا اللي هنا مش شبهك، ورديت قولتله أنا بحاول أساعد نفسي، وبدأنا نتكلم مكالمات عادية وعرف عني تفاصيل حياتي وبدأ يبعتلي فلوس.

7- عملت عملية نحت لجسمي بـ 60 ألف جنية واشتريت 3 تليفونات وكنت بصرف على حاجات تاني زي شراء: ثلاجة، وتلفزيون، وعفش للشقة، وتكييف والحاجات دي، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد فلوس كتير.

وتعتبر هدير الهادي من الفتيات اللاتي تعرضن للقبض عليهم في الفترة الأخيرة بسبب محتوياتهم على "تيك توك"، ففي بداية يوليو الماضي ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليهم بعدما رصدت مقاطع فيديو لـ"هدير" عبر تطبيق"تيك توك" منافية للآداب العامة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

ديباي إلى برشلونة.. الإعلان الرسمي خلال أيام

منذ 17 دقيقة

صدام ناري بين ميسي وبارتوميو

منذ أقل من ساعتين

كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يفاوض محمد شوقي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يقترب من التعاقد مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يغلق ملف سيرجيو راموس

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صالح جمعة ومرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

03:02 م

أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة

03:25 م

ميدو: خروج افشة مصلحة للأهلي في ظل تواجد فايلر

03:50 م

الزمالك يفاوض محمد شوقي

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر