بعد تأجيل محاكمتها لـ13 أكتوبر.. 7 اعترفات صادمة لهدير الهادي

Advertisements

مازالت قضية الفتاة المعروفة بـ"فتاة تيك توك" هدير الهادي مستمرة، ويوما بعد الآخر تكشف التحقيقات مفاجآت عدة بشأنها، في ظل اعتراف الفتاة بعدد من الاعترافات خلال الساعات الأخيرة.



وآخر قرارات المحكمة بشأن القضية كانت التأجيل، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الاعترافات التي أدلت بها الفتاة خلال الساعات الأخيرة:



1- أنكرت الفيديوهات المنسوبة إليها على المواقع الإباحية مؤكدة أنها فتاة تشبهها فقط.



2- بعمل فيديوهات عادية بحرك شفايفي على الأغاني وهناك فيديوهات تانية برقص عليها علشان أجيب متابعين للأكونت وأجيب إعلانات كتير.



3- كنت بصورها في البيت أو الشارع، أو في الساحل الشمالي، وبنشرها عشان بحب أنشر حياتي اليومية.



4- مفيش بيني وبين حد من جنسية عربية علاقة غير شرعية، ومكنش فيه غير الفيديوهات بتاعت حمام السباحة بتاعتي والإسكرين شوت اللي متاخدة من حساباتي خاصة بي فعلًا بس الإسكرينات بتاع مواقع الإباحية دي مش بتاعتي.



5- محصلش إني صورت فيديوهات واخدت مقابل عليها فلوس، أنا بس كنت بحاول أزود الفلورز بتوعي عشان الشركات تخليني أعلن عن منتجات بتاعتهم.



6- ليس لديّ ممتلكات خاصة بيّ، ومصادر دخلي هي تحويلات مالية من ويسترن يونيون، من واحد دكتور مصري في بلد خليجية، وبعتلي 18 مرة قبل كدة، بعدما بعتلي على إكونت بيجو لايف وقاللي إنتي ليه داخلة هنا اللي هنا مش شبهك، ورديت قولتله أنا بحاول أساعد نفسي، وبدأنا نتكلم مكالمات عادية وعرف عني تفاصيل حياتي وبدأ يبعتلي فلوس.



7- عملت عملية نحت لجسمي بـ 60 ألف جنية واشتريت 3 تليفونات وكنت بصرف على حاجات تاني زي شراء: ثلاجة، وتلفزيون، وعفش للشقة، وتكييف والحاجات دي، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد فلوس كتير.



وتعتبر هدير الهادي من الفتيات اللاتي تعرضن للقبض عليهم في الفترة الأخيرة بسبب محتوياتهم على "تيك توك"، ففي بداية يوليو الماضي ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليهم بعدما رصدت مقاطع فيديو لـ"هدير" عبر تطبيق"تيك توك" منافية للآداب العامة.

