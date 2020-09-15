مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.8% قي ختام التعاملات









أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% رابحاً 65.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8321.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.88% رابحاً 696.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12544.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 613.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.



