مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.8% قي ختام التعاملات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:30 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% رابحاً 65.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8321.74 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.88% رابحاً 696.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12544.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 613.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.
 
وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

 
وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكيميائية" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 6%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 5.72%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 653.1 مليون ريال سعودي.

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