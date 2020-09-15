فلسطين تغلق 3 مدارس في الخليل بسبب كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أغلقت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إغلاق ثلاث مدارس في محافظة الخليل، لمدة خمسة أيام، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

 

وقررت السلطات الفلسطينية، إغلاق المدارس التالية: مدرسة شهداء دورا الاساسية، ومدرسة الشهيد عبد العزيز الرجوب، ومدرسة السعدية الاساسية، حتى صباح الأحد المقبل.

 

سجلت  وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 811 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و370 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في بيان صحفي، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل.

 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

 

ولفتت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

 

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة أن هناك 36 مريضاk يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

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