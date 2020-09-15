وزيرة التجارة: تعيين اللواء حافظ حسن مساعداً للشئون المالية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعيين اللواء أ.ح مهندس حافظ محمود حسن، مساعداً للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية المؤهلة للارتقاء بمنظومة العمل  وتنفيذ خطة ورؤية الوزارة للتطوير المؤسسي بالديوان العام والاجهزة التابعة.

جدير بالذكر أن اللواء مهندس حافظ محمود حسن يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى وخبرات طويلة في هذا المجال حيث انه حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الاتصالات وماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والاركان وزمالة كلية الحرب العليا من اكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الدفاع الوطني من دولة الهند، الى جانب حصوله على العديد من الدورات التدريبية خارج جمهورية مصر العربية ورئيس وفد مصر فى العديد من الدول.

وقد ترقى اللواء حافظ حسين في الخدمة العسكرية حتى رتبة لواء أركان حرب كما شغل عدة مناصب أهمها منصب مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وباحث في العلاقات الدولية ومنظمة الامن والسلم في الاتحاد الافريقي

 

 


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