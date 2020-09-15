



نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الأولى | رابط الاستعلام عن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني ببوابة الحكومة المصرية





نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الأولى، احتلت تلك العبارة محرك البحث جوجل وازدادات عمليات الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث يعد هذا الموقع من أهم المواقع التي تصدرت الأكثر بحثاً عبر محركات البحث جوجل،من قبل طلاب الثانوية العامة وخاصة المراحل الأولى والثانية، بسبب الدخول لتقليل الاغتراب قبل انتهاء المدة المحددة.





نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الأولى

خلال الساعات القادمة سيتم غلق الرابط المخصص لتقديم الاغتراب، وطبقا لتصريحات المجلس الأعلى للجامعات سينتهي موقع التنسيق الالكترونى ببوابة الحكومة المصرية من تلقى تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة.





رابطة الاستعلام عن تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا ) ومعرفة نتيجة تقليل الاغتراب، وهناك قواعد هامة لابد من معرفتها حتى تتم عملية تقليل الاغتراب بنجاح:





– التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.





– التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.





– الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.





– التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.





– لا توجد تحويلات ورقية.





– التحويل يكون لمرة واحدة فقط.





– استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.





– المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.



