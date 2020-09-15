ننشر خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي 2020 وطرق الدفع عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي/We"





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون وكيفية السداد، حيث يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات الآن عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر وطريقة السداد.





طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الراغبين في سداد فاتورة الهاتف الأرضي عن الأشهر الماضية نظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية:





- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).





- الخطوة الثانية: تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها.





- الخطوة الثالثة: الضغط على زر دفع الفواتير.





- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة سداد.





كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي:

يمكن لجميع عملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة الفاتورة من منافذ فوري الموجودة في أكثر من مكان برقم التليفون فقط، كما يمكنك تسديد الفاتورة وخط النت التابع لخط التليفون الأرضي، فقد نوه المسئولون بالشركة بأن موعد سداد الفاتورة سيبدأ من 15 أبريل الحالي ويستمر شهرًا.





رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًّا

يذكر أن المصرية للاتصالات WE أتاحت سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل من المنزل إلكترونيًّا، ويمكن الدخول على الموقع (https:billing.te.egar-eg)، والتي من الممكن أن تتيح الشهر الجاري بنفس الخاصية.





وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت المؤسسات الحكومية طبقًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتسهيل العمليات الحكومية بمختلف القطاعات أن تعمل إلكترونيًا لعدم الاختلاط أو التزاحم بالأماكن العامة أو المصالح الحكومية عن السداد لأي فاتورة أو الاستعلام عن أي شيء آخر.



