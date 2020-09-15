ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدأ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس .

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو تموز من 3.9 بالمئة في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة.

لكن انخفاض أعداد العاملين كان أقل حدة من المتوقع عند 12 ألف شخص مقارنة مع متوسط توقعات بهبوط قدره 125 ألفا في استطلاع رويترز.


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