شاهد.. جهاز دمياط الجديدة يطلق مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تفاصيل مبادرة جهاز المدينة لتجميل أكشاك الكهرباء.

وقال "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة الجهاز لتجميل أكشاك الكهرباء، هي فكرة جاءت بالتعاون مع جامعة دمياط بكليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية للاستفادة من خبراتهم.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "نستهدف الظهور بمظهر حضاري مميز، وخاصة لموقع المدينة، وجاءت فكرة تجميل أكشاك الكهرباء من خلال ألواح فنية وإبداعية، والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، وتم التوصل لأفضل اللوحات الجمالية، وساهم ذلك في مظهر حضاري مميز، وسنسير على هذا النهج، ويتم تعميم التجربة على باقي الأكشاك".

وأوضح، أن مدينة دمياط الجديدة في الفترة الأخيرة شهدت مشروعات قومية كبيرة جدًا، وتطور كبير جدًا في أعمال الطرق والرصف وأعمال الميادين، وكان لابد لها من الظهور بمظهر حضاري مميز؛ لأنها مدينة ساحلية وموقعها مميز، منوهًا بأن هدف المبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بحيث تكون لوحات فنية مبدعة تلفت نظر السادة الزائرين للمدينة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الكليات وبعض الخبرات الخارجية من الخارج ووصلنا لأفضل الحلول والأشكال وهو ما ساعد على نقل المدينة بالتوازي مع الميادين الموجودة في المدينة وأعطت مظهر حضاري مميز.

وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، خلال تصريحات سابقة، عن إطلاق مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الانتباه؛ لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تعميم عملية تجميل أكشاك الكهرباء تباعًا على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات على الأكشاك والجدران، والمعلنين على المرافق العامة بالمخالفة للقانون.

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