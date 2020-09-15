المغرب يسجل 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الثلاثاء، 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203.

وكشفت الصحة المغربية، في موجزها اليومي الخاص بفيروس كورونا، أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وبحسب وزارة الصحة المغربية، تم تسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.

وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.