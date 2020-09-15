نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحاول اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم، والمعار إلى نادي إنبي، الإسراع بعملية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر مصدر مطلع داخل نادي إنبي، أن اللاعب يأمل في أن يقطع إعارته مع النادي البترولي، ومن ثم يتمكن من الرحيل إلى النادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن الأهلي تواصل مع نادي النجوم، المالك الأصلي للاعب، من أجل شرائه، مشدداً على أن الأهلي اتفق بشأن كافة التفاصيل المادية.

ويريد الأهلي ضم ظهير أيمن جديد خلال الموسم المقبل، مع رحيل النجم أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بنهاية عقده.

ونال فؤاد استحسان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بسبب صغر سنه وقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر.

وتعادل الأهلي دون أهداف مع مضيفه الإتحاد السكندري، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وأجل التتويج رسمياً باللقب للجولة القادمة.

أخبار تهمك

فرصة العمر.. مانشستر سيتي يُفاجئ برشلونة ويحدد سعر جديد للصخرة

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يصدم برشلونة ويفضل ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

منذ ساعة و 16 دقيقة

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 19 ساعة

دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة النصر ضد أصفهان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منذ أقل من ساعة

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

منذ ساعة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

ليس محمد إبراهيم.. فايلر يصدم الأهلي ويرفض الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

08:01 ص

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

07:32 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا

06:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر