ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح إلى برشلونة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى وجود اهتمام من قبل رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول.

وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي ليفربول أكد أنه لا توجد هناك مفاوضات من قبل برشلونة لضم صلاح.

وتابعت التقارير، أن صلاح مستمر مع ليفربول خلال الموسم الحالي، ولا توجد نية للاعب للرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، أنه بعد الأزمة التي تواجدت في برشلونة بشأن رحيل ميسي عن الفريق، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لتعاقد برشلونة معه تحسبًا لرحيل النجم الأرجنتيني، إلا أن الدولي المصري لم يهتم بالأمر.

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