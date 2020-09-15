شاهد.. كيف استغلت عصابة اسم محمد صلاح في النصب على المواطنين؟

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
مشهد من الفيديو
مشهد من الفيديو
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشرطة قبضت على عصابة بكفر الشيخ، تنصب على المواطنين باسم التبرعات، ومساعدات اللاعب الدولي محمد صلاح، مستغلة أن "صلاح" مشهور في عطائه الإنساني ومساعدات الفتيات على الزواج.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين: "اسم محمد صلاح مفعوله سحري في النصب، هذه العصابة تجمع معلومات عن العائلات التي ستقوم بالنصب عليها، وبعد الدخول إلى منازلهم يتم تخديرهم ومن ثم سرقة جميع الذهب الذي تمتلكه الأسرة".

في سياق منفصل، استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، مشاهد التزاحم الشديدة داخل المكاتب المعنية بتلقي طالبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مشددًا على أنه أمر لا يجب أن يكون كون المواطن تكبد الكثير من العناء والمشقة في جمع مستندات التصالح والأموال اللازمة لإتمام ذلك، وتابع: "ليس مسموحًا مطلقًا تعذيب المواطنين عذاب الناس كان في تقديم طلبات التصالح.. نحن نضع أمامه الحواجز".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التزاحم بهذا الشكل تعد مشكلة كبرى، وتابع:"أنا كلى ثقة أن المحافظين سوف يعاقبون المسؤولون الكبار والصغار الذين لا يسيرون عملية التصالح بشكل سلسل وسهل وفيه إسراع لإنهاء الإجراءات وفيه طبطبه على المواطنين مش تعذيب لهم".

ولفت "الإبراشى"، إلى أنه تلقى الكثير من الاستغاثات من أجل إيصال أصواتهم للمسؤولين وهو ما تم بالفعل، بسبب أنهم يريدون التصالح ويقفون أمام المكاتب ولا يجدون الموظفين لإنهاء طالباتهم.

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