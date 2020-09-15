شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 82%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



أوضحت، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية



وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهدان طقسًا حارًا بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.



وتتوقع، أن تكون أبرز الظواهر الجوية شبورة صباحا مصحوبة نشاط رياح متفرقة على جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.



