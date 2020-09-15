شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 82%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهدان طقسًا حارًا بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

وتتوقع، أن تكون أبرز الظواهر الجوية شبورة صباحا مصحوبة نشاط رياح متفرقة على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 35
درجات الحرارة في طابا الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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