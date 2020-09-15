باحث: "محمد ناصر يحتضر.. ومحمود عزت وتليمة أغبى عناصر الإخوان"
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
شيماء حسن
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قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن هناك اختلاف بين الجزيرة وقناتي مكملين والشرق، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف ليس اختلاف مهارات ولكنه اختلاف ممولين.
وأضاف "نوح" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "محمد ناصر يحتضر الآن، وقناة مكملين لم تعد تستطيع إكمال فقرة صحيحة، والشعب المصري لم يعد يصدق ما تذيعه".
وتابع "أيمن نور تورط وحله الوحيد هو اللجوء السياسي، وتركيا لا تملك حاليًا سوى الضغط على مصر من أجل قبول التفاوض حتى لا تعود من ليبيا وسورية بطريقة مزرية للغاية".
واستطرد "الحل الوحيد لتركيا هو حل الخلافات مع مصر، وتقوم حاليًا بتوظيف تنظيم الإخوان لخدمة مصالحها الاقتصادية".
وأضاف "نوح" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "محمد ناصر يحتضر الآن، وقناة مكملين لم تعد تستطيع إكمال فقرة صحيحة، والشعب المصري لم يعد يصدق ما تذيعه".
وتابع "أيمن نور تورط وحله الوحيد هو اللجوء السياسي، وتركيا لا تملك حاليًا سوى الضغط على مصر من أجل قبول التفاوض حتى لا تعود من ليبيا وسورية بطريقة مزرية للغاية".
واستطرد "الحل الوحيد لتركيا هو حل الخلافات مع مصر، وتقوم حاليًا بتوظيف تنظيم الإخوان لخدمة مصالحها الاقتصادية".
ووصف المفكر السياسي القيادي الإخواني المقبوض عليه محمود عزت والهارب عصام تليمة بأنهم من أغبي عناصر التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر عندما أعدم سيد قطب كان يقول أنه أعدم فكرة، فيما كان يدرك الرئيس الراحل أنور السادات خطوة هذا التنظيم.
وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر عندما أعدم سيد قطب كان يقول أنه أعدم فكرة، فيما كان يدرك الرئيس الراحل أنور السادات خطوة هذا التنظيم.
التنظيم السري يحكم ويتحكم
وفي تصريحات سابقة قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن التنظيم السري للجماعة هو من كان يحكم ويتحكم، فأي مرشد لم يكن له أي دور سوى الواجهة.
وأضاف "نوح" في حوار خاص مع برنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، أن "محمود عزت كان يقود الجماعة منذ 1995 نظرًا لسيطرته على التنظيم السري وبعدما استقر الأمر المالي لخيرت الشاطر".
وأكد أن "مرشدين جماعة الإخوان منذ 1995 كانوا مجرد صورة ولم يكونوا لهم دورًا، والآن أصبح المنصب رمزًا للخيانة والفساد ودعم الإرهاب والإجرام".
وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.
هذا، وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.
وضمن أسباب الهجوم على منير، اختلاسه من أموال تمويل التنظيم الدولي للإخوان ما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه حرض الأمن التركي على عدم منح الإقامات لمن يعترضون على وجوده كقائم بأعمال مرشد الإخوان بعد القبض على محمود عزت، حسب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار".
وفي تصريحات سابقة قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن التنظيم السري للجماعة هو من كان يحكم ويتحكم، فأي مرشد لم يكن له أي دور سوى الواجهة.
وأضاف "نوح" في حوار خاص مع برنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، أن "محمود عزت كان يقود الجماعة منذ 1995 نظرًا لسيطرته على التنظيم السري وبعدما استقر الأمر المالي لخيرت الشاطر".
وأكد أن "مرشدين جماعة الإخوان منذ 1995 كانوا مجرد صورة ولم يكونوا لهم دورًا، والآن أصبح المنصب رمزًا للخيانة والفساد ودعم الإرهاب والإجرام".
وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.
هذا، وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.
وضمن أسباب الهجوم على منير، اختلاسه من أموال تمويل التنظيم الدولي للإخوان ما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه حرض الأمن التركي على عدم منح الإقامات لمن يعترضون على وجوده كقائم بأعمال مرشد الإخوان بعد القبض على محمود عزت، حسب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار".
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