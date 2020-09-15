باحث: "محمد ناصر يحتضر.. ومحمود عزت وتليمة أغبى عناصر الإخوان"

قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن هناك اختلاف بين الجزيرة وقناتي مكملين والشرق، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف ليس اختلاف مهارات ولكنه اختلاف ممولين.



وأضاف "نوح" في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين: "محمد ناصر يحتضر الآن، وقناة مكملين لم تعد تستطيع إكمال فقرة صحيحة، والشعب المصري لم يعد يصدق ما تذيعه".



وتابع "أيمن نور تورط وحله الوحيد هو اللجوء السياسي، وتركيا لا تملك حاليًا سوى الضغط على مصر من أجل قبول التفاوض حتى لا تعود من ليبيا وسورية بطريقة مزرية للغاية".



واستطرد "الحل الوحيد لتركيا هو حل الخلافات مع مصر، وتقوم حاليًا بتوظيف تنظيم الإخوان لخدمة مصالحها الاقتصادية".





ووصف المفكر السياسي القيادي الإخواني المقبوض عليه محمود عزت والهارب عصام تليمة بأنهم من أغبي عناصر التنظيم الإرهابي.



وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر عندما أعدم سيد قطب كان يقول أنه أعدم فكرة، فيما كان يدرك الرئيس الراحل أنور السادات خطوة هذا التنظيم.





