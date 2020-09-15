مواطن يستغيث بـ"الإبراشي" من أمام إحدى مكاتب تصالح مخالفات البناء (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، استغاثة أحد المواطنين الذي ذهب إلى عمل طلب تصالح في مخالفات البناء، منذ الصباح الباكر، ولم يجد موظفين يتلقوا طلبه، مؤكدًا أن هناك الآلاف مثله.



وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن هذا المشهد يعد مشهدًا جنونيًا وعبثيًا، كون الرجل مسن ومن الممكن أن يلحق به أذى من شدة الزحام، وتابع:"هذا الرجل يتكلم بلسان الناس.. هل من المعقول أن يكون أمام مكاتب التصالح فيه هذا التعذيب لمواطنين سهل لهم الرئيس كل شئ وسهلت لهم الحكومة الكثير من الخطوات.. يقوم يجى بعض المسؤولين والموظفين يحولون حياتهم إلى جحيم".



وأكد "الإبراشى"، أن هذا المشهد يؤكد أن هؤلاء المواطنين لن يتمكنوا من إتمام إجراءات التصالح بسبب الإجهاد وما يتعرضون له"، مشددًا أنه يتمنى أن لا تتكرر مشاهد تعذيب المواطنين أمام مكاتب التصالح في مخالفات، مطالبًا بضرورة محاسبة من يتسبب في تزاحم بهذا الشكل.



وأشار "الإبراشى"، إلى أن المسؤولين استجابوا لاستغاثة المواطن وحلوا مشكلته على الفور.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.



وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.

