عمرو أديب يوجه رسالة إلى تركيا باللغة التركية (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى تركيا باللغة التركية، وتعني "الله أكبر"، مضيفا: "إحنا قاعدين ليكم في البلد دي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "مصر عمرها هتكون ولاية عثمانية، ولا فرع للشركة القطرية"، متابعا: "البلد دي تتخانق جواها، وتجيب الحل جواها.. مفيش حد يحل مشاكلنا من برة، اللي بيقبضوا من المخابرات ميدروش البلد".

في سياق منفصل، قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا لديها مواقع إلكترونية الاشتراك بها بمقابل مادي، لمشاهدة العقارات وهى تهدم، مضيفا: "تركيا حرة تهدم تبني.. بس بلاش تضليل يا ضلالية.. أتحداكم تردوا على الكلام ده".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "نفسي أفهم سبب دفاع الجزيرة المستميت عن تركيا.. دول مدفعوش عن قطر"، متابعا: "متزايدوش على مصر، دول بيجيبوا المساجد على الأرض.. وبيقولوا السيسي مبيهدمش الكنائس"، مؤكدا أن أي كنيسة أو مسجد في مصر يتم معاملتهم نفس المعاملة طالما للنفع العام، معلقا: "ودي معلومة".

اقرأ أيضا.. وزير الأوقاف: الجماعة الإرهابية لا تستطيع المزايدة على الدولة
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعة الإرهابية لا تستطيع المزايدة على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء مساجد جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر 6 سنوات، مشيرًا على أن هناك 3602 مسجد تم إحلالهم وتجديدهم خلال هذه الفترة.

وأضاف "جمعة" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "تم استقبالي بترحيب شديد أثناء افتتاح المساجد في محافظة الشرقية اليوم، وما قامت به الدولة المصرية هو إظهار ما تقوم به للرد على أكاذيب هذه الجماعة، ولكن لا يعقل أن نقوم بكل هذه المباني بعد افتراءاتها الكاذبة".

وتابع " نعمل في صمت وهدوء في إنتاج المساجد وعندما روجت الجماعة الإرهابية أكاذيبها تم الرد بالوقائع، وافتتاح المساجد في المحافظات استكمال لمسيرة البناء على مدار 6 سنوات، حيث تم فتح 200 مسجد في أقل من 8 أيام لأن هناك خطة كاملة لإعادة تعمير وافتتاح المساجد في المحافظات".

واستطرد "عندما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد مغلق، وتم افتتاح 7 في جنوب سيناء، و7 مساجد أخرى على محور ترعة المحمودية من أفضل المساجد الجامعة تم تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية في بشائر الخير قامت تسليم أربع مساجد أخرى".

وأردف وزير الأوقاف "تسلمنا في الإسكندرية 11 مسجد قلاع منهم مسجد افتتحه الرئيس السيسي في شهر رمضان الماضي، ومن المنتظر افتتاح 70 مسجد آخر يوم الجمعة الماضية".

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