عمرو أديب يوجه رسالة إلى تركيا باللغة التركية (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى تركيا باللغة التركية، وتعني "الله أكبر"، مضيفا: "إحنا قاعدين ليكم في البلد دي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "مصر عمرها هتكون ولاية عثمانية، ولا فرع للشركة القطرية"، متابعا: "البلد دي تتخانق جواها، وتجيب الحل جواها.. مفيش حد يحل مشاكلنا من برة، اللي بيقبضوا من المخابرات ميدروش البلد".





في سياق منفصل، قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا لديها مواقع إلكترونية الاشتراك بها بمقابل مادي، لمشاهدة العقارات وهى تهدم، مضيفا: "تركيا حرة تهدم تبني.. بس بلاش تضليل يا ضلالية.. أتحداكم تردوا على الكلام ده".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "نفسي أفهم سبب دفاع الجزيرة المستميت عن تركيا.. دول مدفعوش عن قطر"، متابعا: "متزايدوش على مصر، دول بيجيبوا المساجد على الأرض.. وبيقولوا السيسي مبيهدمش الكنائس"، مؤكدا أن أي كنيسة أو مسجد في مصر يتم معاملتهم نفس المعاملة طالما للنفع العام، معلقا: "ودي معلومة".



