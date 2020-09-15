النيابة تأمر بفحص كاميرات المراقبة في واقعة العثور على "رضيع" بأوسيم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
النيابة - أرشيفية
النيابة - أرشيفية
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على طفل رضيع ببشتيل بأوسيم، فيما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع ملقى بأحد الشوارع، بمنطقة بشتيل في أوسيم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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