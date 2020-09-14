قبل رحيله.. أبيدال طالب برشلونة بالتعاقد مع جوهرة رين الشابة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة الإسباني طالب إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع صفقة جديدة وذلك قبل فترة من رحيله.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن أبيدال حاول تدعيم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع الفرنسي الشاب فيتوت ماواسا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماواسا البالغ من العمر 22 عامًا يلعب مع نادي ستاد رين في فرنسا وتعود أصوله إلى الكونجو.



