مكافحة كورونا: جميع قرارات الحكومة "مشروطة" بإجراءات احترازية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
حسام حسني
حسام حسني
شيماء حسن
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قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن جميع القرارات التي اتخذت مشروطة سواء إعادة صلاة الجنازة أو إقامة الأفراح وذلك بإجراءات احترازية مثل أي قرار تتخذه الحكومة مؤخرًا بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن القرارات الحكومية حتى الآن تحافظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أنه كان من أوائل من قاموا بتسجيل اسمه للتطوع في اختبارات لقاحي الفيروس من الصين، مؤكدًا على أمان وسلامة هذين اللقاحين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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