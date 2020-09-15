رئيس حزب المصريين الأحرار: لن أرد على الإساءة (فيديو)

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إنه تعود على عدم الرد على أي اتهامات إلا بطريقة عملية، لافتا إلى أن الحزب صوت على عدد من القرارات وتم إقرار المشاركة في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: لا أرد الإساءة بالإساءة ولماذا لم يستقيل الدكتور أيمن أبو العلا منذ فترة طالما الأمر بهذا السوء".



وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب مشارك في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب بغض النظر عن الأعداد وحصل المرشحين على خطابات الترشيح من الحزب، مشيرا إلى أن قرار المشاركة هو قرار هيئة عليا للحزب.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضا علي سوء إدارة الدكتور عصام خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في إضعاف بل إغراق حزب كان له شأن سياسي كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب في جميع المحافظات، مضيفا:"عصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر".



وأضاف "أبوالعلا" في بيان رسمي له، أن سلسلة من الأخطاء ارتكبها عصام خليل خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من 64 نائب لـ9 نواب، وغلق كثير من المقرات في الشارع مما أثر علي نشاط الحزب في الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلي حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطي الذي قام الحزب علي أساسه.



وأشار أبو العلا، إلي أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقي، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوي السياسية الأخرى بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي.



واختتم بيانه: "شاركت في المصريين الأحرار إيمانًا بالأيدولوچية التي بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذي مارسنا فيه عمل سياسي نظيف في الماضي، وهو ما لا يتسق مع مبادئي في العمل السياسي".

