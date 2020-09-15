إعلامي يعلن رغبته في التطوع لاختبارات لقاحي فيروس كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:33 ص
الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل
شيماء حسن
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قال الإعلامي، عمرو خليل، إنه يفكر في التطوع لاختبارات لقاحي فيروس كورونا والتي أعلنت عنها وزارة الصحة ضمن الدراسة التي تقوم بها أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأضاف "خليل" خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أثناء حديثه مع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بعد إعلانه عن تسجيل اسمه ضمن المتطوعين "حضرتك شجعتني على التطوع والمشاركة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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