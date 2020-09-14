حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبحث رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن تأمين مستقبل الظهير الأيمن للبلوجرانا خلال مشروعه الجديد داخل الكامب نو.

ولم يقتنع المدرب الهولندي بقدرات النجم البرتغالي نيلسون سيميدو الذي بدأ النادي في البحث عن عرض مناسب للخلاص من خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لموقع " البرنابيو " فإن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض الظهير الشاب طارق لامبتي لاعب برايتون وتشيلسي السابق على رونالد كومان من أجل الانضمام لبرشلونة.

ومن جهته طلب المدرب الهولندي بعدم التسرع في الحكم على قدرات اللاعب، حيث يرغب المدرب في دخول في مفاوضات مع الأنجليزي الشاب من أجل اللعب في فريق برشلونة B حتي يتم اكتساب الخبرة والحكم على مستواه الفني بشكل أفضل.

يذكر أن لامبتي صاحب الـ 19 عام قد شارك الموسم الماضي خلال 15 لقاء سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

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