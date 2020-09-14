صورة تذكارية بالمتحف المصري لأول فوج سياحي يصل مصر بعد كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الوفد السياحي
الوفد السياحي
حسام زيدان
Advertisements
استقبل المتحف المصري في التحرير اليوم الاثنين أول فوج سياحي قادم من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

واستمتع الفوج السياحي بجولة بين روائع المتحف المصري وأجنحته المختلفة وخصيصًا جناح الملك توت عنخ آمون وجناح يويا وثويا.

وفي نهاية الجولة حرص الوفد على التقاط صورة تذكارية تظهر واجهة المتخف في خلفيتها حيث وصفه السائحون بأيقونة متاحف العالم.

وقد بدأت جولة الوفد صباح اليوم بمنطقة آثار سقارة، وأعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم بمصر.

وأضافوا أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت، ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا سياحة الملك توت عنخ المتحف المصري

أخبار تهمك

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

منذ أقل من ساعة

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 12 ساعة

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ ثلث ساعة

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ ثلث ساعة

أخر تطورات أزمة سواريز مع برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. مومياوات يويا وتويا تُعرض لأول مرة بالمتحف المصري (صور)

التفاصيل الكاملة للاحتفال بالذكرى الـ 116 لافتتاح المتحف المصري بالتحرير (صور)

منذ فبراير.. سوهاج تستقبل 19 فوجا سياحيا لزيارة معالم المحافظة الأثرية

من سقارة ومتحف التحرير.. "حواس" يسجل فيلما وثائقيا عن مصر للتليفزيون الإيطالي

الإعلاميون الأفارقة ينبهرون بـ"يويا وثويا" وآثار توت عنخ آمون (صور)

مصادر: نقل تمثال "بتاح" شبيه أوسكار من التحرير إلى المتحف الكبير

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

حل سريع .. "طائر النورس" ينقذ كومان

10:32 م

مصر المقاصة يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

11:05 م

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع هدفي الأهلي

09:34 م

سرًا.. ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر