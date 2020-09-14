الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي ويؤجل تتويجه بلقب الدوري





أجل الاتحاد السكندري تتويج الأهلي بلقب الدوري، وذلك بعدما فرض عليه بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين حيي ظهرت الرغبة الكبيرة منهما في إحراز هدف مبكر، ليبدأ إسلام جمال مسلسل الفرص بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.





ورد الأهلي بكرة عرضية من الناحية اليمنى لأليو بادجي قابلها جونيور أجاي من على حدود منطقة جزاء الاتحاد ويسددها في يد الحارس محمود الزنفلي.





ومرر علي معلول كرة عرضية متقنة في الدقيقة 15 من الناحية اليسرى أبعدها الزنفلي حارس زعيم الثغر وتصل الكرة إلى أحمد الشيخ الذي مررها بدوره إلى أليو بادجي ليسدد الكرة ضعيفة بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى زعيم الثغر.





وفي الدقيقة 17 حصل خالد قمر على ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت على رأس خالد قمر الذي سدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





ووصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى أليو بادجي الذي سددها بعيدة عن مرمى محمود الزنفلي حارس الفريق السكندري وذلك مع حلول الدقيقة 22.





وفي الدقيقة 27 حصل الفريق السكندري على ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمود رزق برأسه سهلة في يد محمد الشناوي.





وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق مرر مروان محسن الكرة إلى زميله أحمد الشيخ على حدود منطقة جزاء الاتحاد ليسددها الشيخ وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس مرمى أصحاب الأرض.





ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.





ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأول تغييراته بالدفع بأحمد فتحي بدلا من علي رامي ربيعة.





وفي الدقيقة 57 لجأ إبراهيم نور الدين إلى تنقية الفيديو المساعد VAR ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق السكندري، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد فتحي ويكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، ويسدها أحمد رفعت لكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ويتصدى للكرة وينقذ فريقه من هدف محقق.





بعدما أضاع رفعت ركلة الجزاء سدد مروان عطية كرة قوية علت عارضة محمد الشناوي ليجري فايلر 3 تغييرات مرة واحدة بإشراك الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" وعمرو السولية ووليد سليمان بدلا من أليو بادجي وأحمد الشيخ وجونيور أجاي، ليرد عليه طلعت يوسف بالدفع بهشام محمد.





وعلى الرغم من إكمال الأهلي المباراة بـ10 لاعبين قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء، إلا أن أنياب الفريق السكندري لم تظهر خطورتها إلا في لحظات قليلة، في المقابل فإن لاعبو الأهلي وضحت عليهم الرغبة في إحراز هدف التقدم.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالتغيير الخامس بإشراك محمود وحيد بدلا من المالي أليو ديانج، لينفرد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بمحمد الشناوي الذي تألق وأبدع وتصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.





ومرت الدقائق المتبقية من الوقت بدل من الضائع دون جديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة مواصلا صدارته لترتيب الدوري، كما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 38 نقطة محتلا المركز الخامس.



