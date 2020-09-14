المغرب تسجل 1517 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
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سجلت المغرب 1517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 36 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 88203 إصابات ,فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 68970 حالة, مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 1614 وفاة.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,364 مليون إصابة، بينهم أكثر من 931 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,179 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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