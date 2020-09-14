الروح المعنوية سلاح الألومنيوم قبل مواجهة طهطا

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واصل فريق نادي الألومنيوم تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فريق نادي طهطا، في أولى جولات الفريق الخمسة المتبقية من عمر الدوري، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



وتشهد استعدادات الفريق روح معنوية عالية لدى اللاعبين وجهازهم الفني، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، الذي تمكن من تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال معسكر اعداد الفريق الذي أقيم بمنتجع الاسيوطي في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر.



وخاض فريق الالومنيوم 4 مباريات خلال معسكره بمنتجع الاسيوطي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على فريق الفيوم بهدفين دون رد، وحقق الفوز على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه فريق المصرية للاتصالات، والذي فصل التعادل السلبي نتيجته، ثم اختتمت مبارياته بالمعسكر امام فريق نادي تليفونات بني سويف والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



وكان فريق الالومنيوم اجري التحاليل الطبية على هامش معسكره بمنتجع الاسيوطي التي أسفرت عن سلبية جميع التحاليل للاعبين وجهازهم الفني.



ليواصل الفريق استعداداته لمواجهة فريق نادي طهطا، في المباراة التي تجمعهما بملعب الألومنيوم يوم الأحد المقبل، في أولى مواجهات الفريقين للجوالات الخمسة المتبقية من عمر المسابقة.



يذكر أن فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.