الروح المعنوية سلاح الألومنيوم قبل مواجهة طهطا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
واصل فريق نادي الألومنيوم تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فريق نادي طهطا، في أولى جولات الفريق الخمسة المتبقية من عمر الدوري، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وتشهد استعدادات الفريق روح معنوية عالية لدى اللاعبين وجهازهم الفني، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، الذي تمكن من تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال معسكر اعداد الفريق الذي أقيم بمنتجع الاسيوطي في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر.

وخاض فريق الالومنيوم 4 مباريات خلال معسكره بمنتجع الاسيوطي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على فريق الفيوم بهدفين دون رد، وحقق الفوز على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه فريق المصرية للاتصالات، والذي فصل التعادل السلبي نتيجته، ثم اختتمت مبارياته بالمعسكر امام فريق نادي تليفونات بني سويف والذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وكان فريق الالومنيوم اجري التحاليل الطبية على هامش معسكره بمنتجع الاسيوطي التي أسفرت عن سلبية جميع التحاليل للاعبين وجهازهم الفني.

ليواصل الفريق استعداداته لمواجهة فريق نادي طهطا، في المباراة التي تجمعهما بملعب الألومنيوم يوم الأحد المقبل، في أولى مواجهات الفريقين للجوالات الخمسة المتبقية من عمر المسابقة.

يذكر أن فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل

أخبار تهمك

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

منذ ثلث ساعة

صفقة القرن.. مانشستر سيتي يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري

منذ أقل من ساعة

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ صحة عامة يحذر: كورونا لم ينته بعد ونشهد عودة غير آمنة (فيديو)

منذ ساعتين

الزمالك يكشف عن أسباب موافقته على مواجهة الحدود

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 9 ساعات

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الألومنيوم يواصل استعداداته لمواجهة الوليدية بالقسم الثاني

الألومنيوم بين طموح العودة للممتاز وسخونة المنافسة في الصعيد

تعرف على مشوار الألومنيوم خلال الدور الثاني للمظاليم

منتجع الاسيوطي يحتضن معسكر الألومنيوم استعدادا للقسم الثاني

الألومنيوم يستهل معسكره بالاسيوطي بمواجهة الفيوم

الألومنيوم يهزم الفيوم بثنائية ويلاقي الاتصالات والتليفونات وديا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. تصريح صادم من الحكومة للمواطنين بشأن موجة كورونا الثانية

الأهلي يحسم صفقة جديدة

08:03 م

الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

06:01 م

نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

06:32 م

ليس صلاح.. برشلونة يستهدف التعاقد مع «المرعب» لخلافة ميسي

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر