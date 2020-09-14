محمد رياض يكشف سر تميز مسلسل "لن أعيش في جلباب"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قدم الفنان محمد رياض، التهنئة للفنانة منال سلامة على برنامجها الجديد، قائلًا: "أعلم أنك مجتهدة جدًا في كل شيء تقومي بعمله"، مشيرًا إلى أن الابتسامة عنده أهم من الكلام الحلو لأنها تفرق معه جدًا والوجه البشوش والكلمة الطيبة أفضل وأهم من الكلام الحلو.

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة صباح الخير تسعدني جدًا لو خارجة من القلب صادقة تسعدني طوال اليوم كله، مشيرًا إلى أن هناك قيم جميلة مثل الطيبة والتسامح بشكل عام لا بد من التأكيد عليها لأن الشعب المصري يتميز بها.

وتابع: "المصريون بشكل عام منذ زمن بعيد يتميزون بالبساطة والطيبة والتسامح ولو تعاملنا بهذه العادات والقيم الجميلة حتمًا ستكون الدنيا رائعة وجميلة"، مشيرًا إلى أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ما زال في وجدان الناس بعد 24 عامًا من خروجه"، لافتًا إلى أن فريق العمل كان بسيطًا ومتسامحًا وهذا سر نجاحه حتى الآن ومتصدر الترند على السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا".

وأوضح أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أظهر العادات الجميلة التي يتميز بها الشعب المصري والطيبة والتسامح والقيم الجميلة، متمنيًا أن تكون الحياة بشكل عام مثلما كان فى المسلسل الطيبة والتسامح بين الناس والبساطة التي تُسعد الناس".

وأشار الفنان محمد رياض إلى أن أحلى كلمة قالها الجمهور أني واحد من الأسرة؛ بمعنى أنك أخونا الكبير أو أبننا، واحد من الأسرة متعايش معنا ومع ظروفنا وكانت هذه الكلمات تسعدني جدًا أكثر من الإجادة في أي دور فني أقوم به في الحياة العملية.

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