نجم الفراعنة يرفض الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ونجم منتخب مصر الأوليمبي، الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب الأهلي من التعاقد مع أسامة جلال، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز دفاعات المارد الأحمر استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قد أجرى اتصالًا بأسامة جلال لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورفض أسامة جلال الانتقال إلى الزمالك، مؤكدًا أنه يرغب في الاحتراف الأوروبي، أو الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

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