البدري ضيف أمينا عاما.. "البيطريين" تعقد انتخابات تشكيل هيئة المكتب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:24 م
الاجتماع
الاجتماع
أسماء قورة - آيات عامر
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عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الأثنين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد الخيري الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشي أمين الصندوق المساعد.

وشهد الاجتماع ترشح على مقعد الوكيل، كلا من: الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وحصل على 11 صوتا، والدكتور محمد القرش 13 صوتا، وترشح على مقعد الأمين العام الدكتور البدرى ضيف، وحصل على 14 صوت، والدكتور محمد عفيفى سيف 10 أصوات، فيما ترشح على مقعد أمين الصندوق الدكتور السيد عبيد وحصل على 15 صوتا، والدكتور أحمد طنطاوى 9 أصوات.

وترشح على مقعد الأمين العام المساعد، الدكتور الحسينى عوض، وحصل على 11 صوتا، والدكتور أحمد الخيرى عبد اللطيف 13 صوت، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد، ترشح الدكتور محمد حجازى وحصل على 11 صوتا، والدكتور محسن البوشي وحصل على 13 صوت، فيما امتنعت الدكتور شيرين علي زكي عن التصويت على كافة المقاعد.

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هيئة المكتب تشكيل انتخابات العامة للأطباء البيطريين

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