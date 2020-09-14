تعرف على موعد عرض مسلسل"حكايات بنات" الجزء الخامس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت قناة ON عن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، حيث إنه سيتم عرض حلقات المسلسل ابتداءً من يوم الإثنين 21 سبتمبر القادم، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.


يذكر أن مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.





المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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