تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الكسب غير المشروع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:06 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 8 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم، " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب باحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة شركة إيجوث تهمة العضو المنتدب

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يخسر صفقة مميزة.. ويرفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان مجانًا

منذ ساعة الا ربع

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ترقب في قلعة برشلونة لاجتماع ميسي بإدارة النادي

منذ أقل من ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

10 تصريحات آثارت الجدل من رضا عبدالعال.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الكسب غير المشروع لـ11 ديسمبر

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ16 يناير

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بـ"الكسب غير المشروع" لـ 12 مارس

غدًا.. محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بتهمة الكسب غير المشروع

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي

تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

01:31 م

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر