إقامة الأفراح وعودة صلاة الجنازة.. قرارات جديدة من لجنة "أزمة كورونا"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





إقامة صلوات الجنازة





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة اتخذت، اليوم الإثنين، حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها بدءا من يوم 21 سبتمبر، خلال الأسبوع المقبل، والتي تشمل الموافقة على إقامة صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.





إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة





كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، في المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.





إقامة معرض "أهلا بالمدارس" وفتح فصول محو الأمية





كما تمت الموافقة كذلك على إقامة معرض "أهلا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الحالى، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا مهما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.





كذلك وافقت اللجنة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.





عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم





كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.





إجراءات احتراية فى المطارات





من جانبه أكد وزير الطيران المدني خلال الاجتماع على اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في كل المطارات المصرية التي بدأت تشغيلها.





موقف مصر فى مواجهة كورونا





وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا، من حيث إجمالي عدد حالات الشفاء وإجمالي عدد المصابين وحالات الإصابة الجديدة.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفترة من 5 – 11 سبتمبر الحالى، شهدت انخفاضا طفيفا في معدل الإصابة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، موضحة أنه تم عقد مقارنة لـ20 دولة من الدول الأبرز من حيث انتشار فيروس كورونا، والتي بينت أن معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحتل المرتبة الأخيرة.





وتطرقت وزيرة الصحة إلى الحديث عن نسب الإشغال بمستشفيات العزل، البالغ عددها 21 مستشفى، موضحة أن الأسرّة الداخلية بهذه المستشفيات مشغولة بنسبة 14%، وأسرة الرعاية المركزة بنسبة 47%، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة التنفس الصناعي 13%.



