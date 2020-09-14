خبيرة: توقعات بعودة الإستثمارات الأجنبية للبورصة خلال الأيام المقبلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:36 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال ، إن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات اليوم علي تراجع جماعي  المؤشرات الي ادائها الايجابي مرة اخري محققة ارتفاعات قياسية في اداء المؤشرات الفرعية .
 
وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أنه من المتوقع  استمرار تفوق اداء المؤشرات الفرعية عن المؤشر الرئيسي بسبب اهتمام الافراد المصريين بتكوين مراكز شرائية لاعتبار البورصة احد اوجهة الاستثمار القصير والمتوسط الاجل، ويبرهن  ذلك علي اهتمام الافراد بالاستثمار في البورصة في الوقت الحالي طبقا للعديد من البيانات والمعلومات ، وفي مقدمتها زيادة الافراد المكودين في الاونة الاخيرة والذي ارتفع ارتفاعات ملحوظة حيث كان قبل جائحة كورونا 24 الف متعامل اكودهم صالحة للتداول نتكلم الان علي اكثر من 60 الف متعامل يتداول بفاعلية.
 
وقد تاثرت المؤشرات بتعاملات فئات وجنسيات المتعاملين فبمقارنة اداء المؤشرات في الاونة الاخيرة في اقل مستوياتها واعلي مستوياتها خلال جائحة كورونا ، حيث أن المؤشر الرئيسي صعد من مستوي 8100 نقطة وهو ادني نقطة يوم 19 مارس 2020 وبعد المحفزات الحكومية ارتفع الي اعلي نقطة 11500 نقطة وهي تمثل 3400 نقطة  وبنسبة 42% .

اما بالنسبة للمؤشر 70 كانت ادني نقطة 800 نقطة ثم ارتفع الي 1880 نقطة صاعدا 1080 نقطة وهي تمثل نسبة 135% وهو يعتبر مؤشر الافراد وصناديق الاستثمار المحلية وارتفاعة تؤكد ثقة الافراد في البورصة واعتبارها بديل جيد من بدائل الاستثمار تستطيع تحقيق مكاسب علي الاجل القصير والمتوسط


وأشارت الخبيرة ، إلي أنه من المنتظر تنفيذ صفقة النيل لحليج الاقطان والتي ستضيف سيولة مليارية بعد حبس لرؤس الاموال لفترة تجاوز 9 سنوات ، كما أنه من المتوقع  أيضاً استمرار الاداء المتميز للمؤشر 70 وكذلك عودة الاستثمارات الاجنبية والتي لن نتظر في الفترة القادمة للاستثمار فقط في اسهم المؤشر  30 بل ستتحرر اكثر وتستثمر في المؤشر 70 بعد اثبات قوتة الاونة الاخيرة وبسبب تنوع وتعدد قطاعات الاسهم المقيدة فية.

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