استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن لسماع أقواله في واقعة "ترهيب طفلته"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:36 م
الطفلة
الطفلة
داليا عادل
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استدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته "زينب" لترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".

وتقدم المجلس ببلاغ حول استغلالهما طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
يذكر أن تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنيابة العامة ضد قناة زينب وأحمد حسن على موقع يوتيوب، لنشرهما مقطع فيديو علي قناتهما يشكل انتهاكا وإساءة لكرامة وحقوق الطفل، تحت عنوان.. "عملنا مقلب في أيلين".

وقد وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل 16000 بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بعد تلقيه شكاوي ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، لبثهما مقطع فيديو على الفتاة خاصتهما على اليوتيوب، حال دعابهما مع طفلتهما "أيلين"، بعد تغيير زينب ملامح وجهها، وتلوينه باللون الأسود، وشعر أصفر، ما ادي إلى إنهيار الطفلة لحظة رؤية والدتها، وذلك يشكل جريمة اتجار بالبشر وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتصل عقوبتها حال ثبوت الجريمة الي السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.

وانهالت الكثير من التعليقات الغاضبة على مقطع الفيديو ليعلق متابعيها.. " ده جنون الشهرة وجذب أكثر عدد من المشاهدين لتحقيق مشاهدات عالية".

وأشار أحد رواد الفيسبوك.. "ذلك ضد حقوق الطفل مستغيثا بالمسئولين لحماية الطفل، موضحًا أنها ليست الواقعة الأولى لهما لترهيب طفلتهما وتخويفها حتى البكاء".

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فيديو عملنا مقلب في أيلين اليوتيوبر أحمد حسن النيابة

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