قطاع السيارات يحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذر ممثلون لقطاع السيارات الأوروبي اليوم من أن استكمال بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري جديد مع التكتل سوف يكون "كارثة".





وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: "يتعين على المفاوضين من كلا الجانبين الآن بذل كل ما بوسعهم لتجنب الخروج بدون في نهاية الفترة الانتقالية".









وبحسب بيان الرابطة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق "سوف يكلف قطاع السيارات الأوروبي نحو 110 مليارات يورو (5ر130 مليار دولار) على شكل تجارة مفقودة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يعرض الوظائف للخطر".









وبحسب "الألمانية" حثت المجموعة التجارية المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على "تأمين اتفاق عاجل لا يفرض أي رسوم جمركية، وقواعد منشأ حديثة، وتجنب اللوائح المختلفة عبر القناة".









وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير، ودخلت فترة انتقالية تستمر حتى نهاية العام، والتي لا تزال خلالها تنتمي إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.









وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة بحلول 31 ديسمبر، فإن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستتحول إلى ما يسمى بقواعد منظمة التجارة العالمية غير التفضيلية.







