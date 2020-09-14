مصر تواصل إرسال المساعدات الغذائية لمتضرري سيول السودان (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الـ "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر إرسال المساعدات الغذائية إلى دولة السودان.





وأوضح الفيديو، أنه استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة فتح الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.





أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغذائية شارك في إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بالتنسيق مع الجانب السوداني.





وأثنى المسئولون من الجانب السوداني على وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الشعب السوداني في أزمته الحالية، معربين عن خالص امتنانهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوي الذى استمر يتدفق من مصر الشقيق على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين هو أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء.





تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.





وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.





وكتب "السيسي"، عبر صفحته: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات".





وأضاف: "وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".





وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا قالت فيه: "استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان، تُعرب مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.



