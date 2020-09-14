الاتحاد الأوروبي: على تركيا وقف الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:15 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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طالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تركيا وقف الأعمال الانفرادية الاستفزازية شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وكان وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، أكد أن تركيا تخلق أجواء من التوتر في المنطقة بسياساتها العدائية وتجاهلها للقانون الدولي.

 

وفي وقت سابق، أجرت السلطات التركية، مناورات بحرية تشمل الرمايا بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص، على خلفية تصعيد التوترات في شرق المتوسط، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد أجرت تركيا تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص على مدى الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن المطالبات المتنازع عليها بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

 

وقد اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

 

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

 

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الكلمات المفتاحية

حلف الشمال الأطلسى توترات شرق المتوسط تركيا الاتحاد الأوروبي

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