ضبط 6 آلاف قرص منشط جنسي مجهول المصدر بصيدلية بقليوب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، اليوم الإثنين، صيدلية في قليوب عثر بها على 6 آلاف قرص منشط جنسي مجهول المصدر، ولا توجد فواتير تدل على مصدرها، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بقيام صيدلى يدير صيدلية في قليوب، ببيع منشطات جنسية مضروبة، ومجهولة المصدر.

جرى شن حملة مكبرة بقيادة رئيس مباحث التموين، وبحضور لجنة من التفتيش الصيدلي، وجرى مداهمة الصيدلية، حيث جرى ضبط 6 آلاف قرص منشط جنسي مختلف الأنواع، وورد تقرير التفتيش الصيدلي أن المضبوطات مجهولة المصدر، ومضروبة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وفى السياق ضبطت مباحث التموين محل لبيع مستحضرات التجميل في شبرا الخيمة، دائرة قسم أول بداخله كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية عبارة عن كحول إثيلي بدون فواتير، وبالتفتيش عثر على 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر، و285 عبوة بتادين، و20 كيلو مطهر لليد، و25 زجاجة جيل،
وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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