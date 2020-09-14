ننشر خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 والاستعلام بالرابط الإلكتروني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
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ننشر خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 والاستعلام بالرابط الإلكتروني

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2020، تنسيق دبلوم الصنايع و دبلوم التجاري، ودبلوم الزراعي، سياحة وفنادق، بالنظامين 3 سنوات و5 سنوات، الذي ينتظره جميع طلاب الدبلومات للالتحاق بالكلية والمعهد الذي سوف يقوم بتسجيله، خاصةً بعد انتهاءهم من أداء الاختبارات يوم 13 أغسطس الماضي.

وظهرت نتائج الدبلومات الفنية 2020، وبلغت نسبة النجاح في نظام 3 سنوات أكبر من نسبة نجاح الدبلومات الـ5 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ  تنسيق الدبلومات الفنية 2020، في 15 سبتمبر الجاري.

ويمكن لطلاب الدبلومات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وكتابة الرقم القومي بعد رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم تسجيل الرغبات بناءً على مجموع الدرجات والكليات والمعاهد المتاحة.

الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020

هناك طريقتين للاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020،، الطريقة الأولى عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19468، ويتم الرد من أحد الموظفين المتخصصين للإجابة على أي استفسار يخص التنسيق، أو عن كيفية التحويل بين الكليات والمعاهد.

أما الطريقة الثانية للاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020، تتم عن طريق الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط tansik.egypt، وعن طريقه يتم الدخول إلى دليل القبول في المعاهد والكليات، وتحديد المحافظة والكلية المرغوب فيها على حسب المجموع الذي حصل عليه الطالب.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية على رابط (اضغط هنا).

 - اختيار تنسيق الدبلومات الفنية 2020.

- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب

- كتابة الكود الخاص بالطالب.

- كتابة الرغبات وفقاً للكليات والمعاهد المختلفة.

- الضغط على حفظ.

- طباعة الورقة.


الكليات والمعاهد المتوقعة في تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- كلية تربية جامعة حلوان.

- كليات تجارة جميع المحافظات انتظام وانتساب موجه.

- الاكاديمية الحديثة بالمعادي.

- المعهد الفني التجاري.

- معهد العباسية للعلوم التجارية.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية.

- معهد المستقبل العالي طريق الإسماعيلية.

ننشر خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 والاستعلام بالرابط الإلكتروني

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