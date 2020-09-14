طقس الإثنين .. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 (فيديو)

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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الاثنين.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.



أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 2830

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



طقس الإثنين:



وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس الإثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.



وتكون الظواهر الجوية غدًا الاثنين والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.



طقس يوم الثلاثاء المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.



طقس يوم الأربعاء المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الاربعاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

