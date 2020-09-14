مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن فرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقلصت في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وقام رينيه فايلر بإبلاغ محمود الخطيب رئيس الأهلي بوصوله عدد من العروض الأوروبية وأنه يفكر بجدية في عدم الاستمرار مع المارد الأحمر في الموسم المقبل وذلك من أجل منح إدارة القلعة الحمراء فرصة لترتيب الأوراق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يحسم المدير الفني السويسري قراراه النهائي بنسبة 100% لكنه عاد من جديد وأبلغ جهاز كرة القدم بأنه سوف يتواصل من جديد مع زوجته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.

ويمتلك رينيه فايلر العديد من العروض السويسرية والألمانية في حال رحيله عن تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

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