"رويترز": إصابات كورونا حول العالم تقترب من 29 مليونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، صباح اليوم الاثنين، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، يقترب من 29 مليون إنسان، بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

 

وبحسب الوكالة، أصيب أكثر من 28.93 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة.

 

وذكرت رويترز، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193,755 وفاة، وتلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78586 حالة وفاة.

 

وووفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية، حلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة ما يزيد على 4.3 ملايين إصابة و131625 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبلغ 307,930 حالة إجمالا، خلال 24 ساعة.

 

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 حالة وفاة بأنحاء العالم.

 

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر وهو 306,857 حالة.

 

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

 

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12,430 حالة.

 

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