مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف، اليوم الاثنين، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، بإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 57 عاما كان يعاني من آلام شديدة وهبوط بعضلة القلب وعرق غزير.

تمكن الفريق الطبي، من استقبال المريض وعمل تشخيص مبدئي برسم القلب بالطوارئ وتبين وجود ذبحه شديدة وجلطه بالشريان التاجى وتم دخول المريض على الفور العنايه الفائقه للقلب وإعطاء مذيب الجلطات.

وتلاحظ تدهور حالة المريض الأمر الذي استلزم من إدارة المستشفى التدخل السريع لإنقاذ المريض وتم استدعاء فريق القسطرة للتدخل حيث تمت موافقة ادارة المستشفى على عمل قسطرة تشخصية وعلاجية عاجلة كما تم تركيب دعامة بالشريان الأيسر دون انتظار قرار نفقة الدولة وذلك لإنقاذ المريض.

كما اطمأن وكيل صحة الدقهلية على استقرار حالة المريض وسلامة علاماته الحيوية، وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور هيثم موسى استشارى القسطرة، الظكتور محمد العزب استشاري قلب، الدكتور محمود بحبح أخصائي قلب والدكتورة فاطمة شاهين أخصائية قلب ومحمد ابو زيد ممرض وباقي الفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين.

واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما اوضح وكيل صحة الدقهلية أن الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من اجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد.

وعلي صعيد ٱخر، صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهلية بتوقيع الكشف الطبي علي97 مرشح تقدموا للكشف الطبى اليوم لانتخابات مجلس النواب.

وكشف وكيل وزاره الصحة عن أن إجمالي المتقدمين للكشف 187 فى اليوم الثالث.

وتهيب صحة الدقهلية بالمرشحين الدخول على موقع الوزاره للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث اننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.


وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام
مريض كان على وشك الموت.. معجزة إلهية بمستشفى المنصورة العام

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