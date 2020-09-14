مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، كواليس هامة ليلة إحدى مباريات القمة بين ناديي الأهلي والزمالك خلال توليه فترة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في منصب المدير الفني.
وأكد فتحي مبروك في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فاجئت الثنائي رمضان صبحي وكريم بامبو والثنائي قد تم تصعيدهم منذ فترة ليست طويلة أنهم سيشاركون بشكل أساسي أمام الزمالك".

وأوضح: "الثنائي أصيبوا بالدهشة بعد إبلاغهم ولكني قلت لهم نصًا أن هذه المباراة ستصنع منهم نجومًا أو ستقضي عليهم نهائيًا لو لم يقدموا أداءًا جيدًا".

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